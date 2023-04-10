Kerem Bürsin’den Serenay Sarıkaya’ya teselli telefonu! Eski sevgilisinin yanında oldu

Serenay Sarıkaya, önceki gün uzun yıllardır can yoldaşı olan köpeğini kaybetmenin üzüntüsüyle sarsıldı. Sosyal medyadan Orfeus isimli köpeğiyle fotoğrafını paylaşıp "Güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum" diye yazan güzel oyuncuya "Başın sağolsun" mesajları yağdı.