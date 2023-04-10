Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'ya teselli telefonu! Eski sevgilisinin yanında oldu
Serenay Sarıkaya, köpeğini kaybetmenin acısını yaşadı. Kerem Bürsin de ilişkileri boyunca çok uzun zaman geçirdiği Orfeus’un vefatı üzerine eski sevgilisini arayıp güzel oyuncuya teselli verdi.
Serenay Sarıkaya, önceki gün uzun yıllardır can yoldaşı olan köpeğini kaybetmenin üzüntüsüyle sarsıldı. Sosyal medyadan Orfeus isimli köpeğiyle fotoğrafını paylaşıp "Güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum" diye yazan güzel oyuncuya "Başın sağolsun" mesajları yağdı.
Serenay Sarıkaya'yı bu üzüntülü gününde arayanlardan biri de eski sevgilisi Kerem Bürsin oldu.
KRİZİ PAYLAŞARAK ÇÖZDÜLER
Güzel oyuncuyla 3,5 yıllık ilişkisi boyunca Orfeus ile çok zaman geçiren Bürsin, Serenay Sarıkaya'ya teselli verdi.
Bu arada ikili ayrılınca aralarında köpek krizi çıkmıştı.
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