Bergüzar Korel dayanışmaya duyarsız kalan meslektaşlarına sitem etti





"Bu bayram, deprem bölgesindeki ailelerimiz için çok zor ve acı dolu. Kiminin heyecanla bayram sabahına uyandıkları bir evi yok artık.

Çok fazla çocuğumuz annesinin şefkat dolu öpücükleriyle uyanamayacak bu bayram sabahı. Onların ailesi de geleceği de biziz artık. Yavrularımızın yaşadığı korkunç günlerin acısını bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz."