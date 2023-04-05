"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları Netflix tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?