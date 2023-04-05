Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Wednesday'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları Netflix tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?
Wednesday dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Netflix tarafından Wednesday 2. sezonuna hakkında yeni bir fragman da yayınladı.
Dünyaca ünlü online dizi-film izleme platformunun yayımladığı duyuru videosuyla beraber Wednesday'in ikinci sezon onayının alındığı duyuruldu. Dizinin 2. sezonunun yayın tarihi ise henüz netleşmedi.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Wednesday dizisinde ortaya çıkan psişik yeteneklerde usta hale gelme, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 sene önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri konu alınıyor.
Dizide zeki ve alaycı bir kız olarak bilinen Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar ediniyor. Bir yandan ise art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor.
WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
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