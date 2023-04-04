Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çocukları için kesenin ağzını açtı
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti. Ünlü çift, özellikle büyük çocukları Hamza’nın biniciliğe olan tutkusu üzerine 10’ar bin Euro’dan iki at sahibi olmak için kolları sıvadı.
Lüks yaşantıları kadar mutlu aile hayatlarıyla da bilinen Aslıhan Doğan ile Arda Turan, evlatlarının üzerine titriyor.
Dört yaşında Hamza Arda ve iki yaşında Asil Aslan adında iki oğulları olan çift, çocuklarının iyi bir eğitimi alması için de ellerinden geleni yapıyor. Şimdiden çocuklarına İngilizce öğreten Aslıhan Doğan Turan, bir süre önce de büyük oğlunu biniciliğe başlatmıştı.
ÇİFTLİKLERLE DE GÖRÜŞÜYORLAR
Hamza Arda'nın atlara olan sevgisi ve biniciliğe olan yeteneğinin üzerine giden güzel yenge, eşiyle beraber kolları sıvadı.
Şimdilerde çocukları için at sahibi olmaya karar veren Turan ikilisi, Bursa'da iki tay buldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- 20 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32✓ 46✓ 55✓ 92✓ Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!
- 90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!
- KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?
- İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!
- İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...
- İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?
- YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
- Nihat Hatipoğlu İftar Programı Canlı İzle! ATV iftar programı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı seyret!
- MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...
- Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...
- Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...