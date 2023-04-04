Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çocukları için kesenin ağzını açtı







Dört yaşında Hamza Arda ve iki yaşında Asil Aslan adında iki oğulları olan çift, çocuklarının iyi bir eğitimi alması için de ellerinden geleni yapıyor. Şimdiden çocuklarına İngilizce öğreten Aslıhan Doğan Turan, bir süre önce de büyük oğlunu biniciliğe başlatmıştı.