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Nilgün Belgün’den hayranlarını üzecek haber! Artık bıraktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Nilgün Belgün’den hayranlarını üzecek haber! Artık bıraktı

Nilgün Belgün’den hayranlarını üzen haber geldi! Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu artık dizilerde ve sinema filmlerinde rol almayacağını, sadece tiyatro yapacağını açıkladı.

Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Şişli Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Bir süredir ekran başında olmayan Nilgün Belgün, sadece tiyatro oyunculuğu yapıyor.

DİZİ VE SİNEMA OYUNCULUĞUNU BIRAKTI

Tek başına sahneye koymuş olduğu 'Aşk ve Komedi' adlı tiyatro oyununa devam ettiğini belirten Nilgün Belgün, "Dizi veya sinema projelerinden teklif alıyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

"BIKTIM ARTIK"

Belgün bu soruya, "Evet alıyorum ama bir daha dizi ve sinema projelerinde oynamak istemiyorum. Bıraktım artık. Sanat hayatıma sadece tiyatro ile devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

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