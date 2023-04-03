Meriç Keskin kendisini engelleyen Şeyma Subaşı’nı fena ti’ye aldı! Bakın kime benzetti

"TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİM"

"Bizim 69 TL ne olacak! Söyleyin iade etsin paramı. Yazıklar olsun. Ne kadar ayıp bir şey bu. Ne yaptık biz sana. Paramı geri vermezse Tüketici Mahkemesi'ne gideceğim. Bu dolandırmak değil de ne!"