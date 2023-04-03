03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Meriç Keskin kendisini engelleyen Şeyma Subaşı’nı fena ti’ye aldı! Bakın kime benzetti

Meriç Keskin kendisini engelleyen Şeyma Subaşı’nı fena ti’ye aldı! Bakın kime benzetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.04.2023
ABONE OL
Meriç Keskin kendisini engelleyen Şeyma Subaşı’nı fena ti’ye aldı! Bakın kime benzetti

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, Şeyma Subaşı’nın abone kanalına 69 TL verip üye oldu. Bekarlığa veda partisiyle alay etmesi üzerine Subaşı Keskin’i engelledi. Meriç Keskin de bunu ti’ye alıp Şeyma Subaşı’nı Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’una benzetti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten Meriç Keskin'in dilinde bu kez Şeyma Subaşı vardı.

İzmirli fenomen, Şeyma'nın Instagram'da açtığı özel kanalına ilk üye olan isimlerdendi. Subaşı'nın bu kanaldan yaptığı paylaşımları kendi tarzıyla ti'ye alan Meriç Keskin, bu kez diline bekarlığa veda partisini doladı.

"BU RESMEN DOLANDIRICILIK"
Meriç Keskin, Karayipler'deki tatilinde kız arkadaşlarıyla yoga yapan Şeyma'nın o anlarını paylaşıp "Bu ne biçim bekarlığa veda" dedi. Şeyma da bunu görüp ünlü fenomene engeli bastı. Şeyma'nın kendisini engellemesiyle dalga geçen Meriç Keskin'in sosyal medyasından sarf ettiği şu esprili sözler ise güldürdü:

"TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİM"
"Bizim 69 TL ne olacak! Söyleyin iade etsin paramı. Yazıklar olsun. Ne kadar ayıp bir şey bu. Ne yaptık biz sana. Paramı geri vermezse Tüketici Mahkemesi'ne gideceğim. Bu dolandırmak değil de ne!"

Bununla da kalmayan ünlü fenomen, esprili paylaşımlarını sürdürüp Şeyma Subaşı'nı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'una benzetti.

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, Şeyma Subaşı'nın abone kanalına 69 TL verip üye oldu. Şeyma, paylaşımlarıyla alay eden Keskin'i engelledi. Meriç Keskin de bunu ti'ye alıp Şeyma Subaşı'nı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'una benzetti.

Meriç Keskin'in Şeyma'yı Tosuncuk'a benzettiği bu paylaşım, herkesi güldürdü.

Şeyma Subaşı, abonelik kanalı büyük ilgi görünce abonelik ücretini 119.99 TL'ye çıkarmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA