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Haberler Magazin Haberleri 1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere’de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?

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