HaberlerMagazin Haberleri1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?
1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?
Giriş Tarihi:
02.04.2023
Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1966 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalınan kupayı bulan, İngiltere'de ulusal kahraman ilan edilen, televizyon programlarına çıkan, bir sinema filminde oynayıp sahibini zengin eden Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?