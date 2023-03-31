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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Final gününde kazanan isim büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar, en fazla puanı almaya çalışıyor. Programı takip edenler de en fazla puan alan ismi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 31 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 31 MART BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (31 Mart Cuma) haftanın birincisi belli oluyor. Bugün yarışmacılar yine bir eve konuk olacak. Hazırlanan yemekler diğer yarışmacılara sunacak.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI:

1. gün yarışmacısı : Barış Bey

2. gün yarışmacısı : Tülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Sema Hanım

4. gün yarışmacısı : Salim Bey

5. gün yarışmacısı : Bermal Hanım

31 MART 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 31 Mart 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

Birinci açıklanınca haberimizde yer alacaktır...

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