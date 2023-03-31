31 Mart 2023, Cuma
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Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram’da sorun mu var, ne zaman düzelecek?

"Instagram çöktü mü, son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en fazla kullanılan uygulamarı arasında yer alan Instragram'da yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek?

"Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en fazla kullanılan uygulamarı arasında yer alan Instragram'da yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek?

31 MART INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

31 Mart Cuma günü itibarıyla sosyal medya ağı Instagram'da bazı problemler yaşanıyor. Instagram'da yaşanan problemler hem Twitter'da kullanıcılar tarafından dile getirilirken hem de downdetector sitesindeki istatistiklere yansıdı.

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaşanan problemin kaynağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM SAYFA ŞU ANDA KULLANILAMIYOR HATASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Sevilen sosyal medya ağı Instagram'da 31 Mart'ta "Sayfa şu anda kullanılamıyor" hatası çıkmaya başladı.

Kullanıcılar problemin neyden kaynaklandığını merak ederken şikâyetlerini diğer sosyal medya mecraları üzerinden dile getirmeye başladı. Konunun çözümü ve neden olduğu ile ilgili açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

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