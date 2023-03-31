"Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en fazla kullanılan uygulamarı arasında yer alan Instragram'da yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü, son dakika? 31 Mart Insagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek?