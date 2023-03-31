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Bir Zamanlar Çukurova Komşu’yu da fethetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Bir Zamanlar Çukurova Komşu’yu da fethetti

Yayınlandığı 60 ülkede izlenme rekorları kıran atv’nin efsane dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’, Komşu’yu da fethetti. Dizinin Yunanca uyarlaması, reytinglerin zirvesine çıktı

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