Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? İtiraflar peş peşe geldi! Menajerinden flaş açıklama

Sosyal medyada Didem Şahin'in oğlunun çapkınlıklarıyla ilgili sorulara "Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün' der, geçerim" diye yanıt vermesine atıfta bulunup, "Didem Hanım peki, sizin kart horozu ne yapacağız" diye espriler de yapıldı.

Espriler yapılıyor ama bu olay ABD'de yaşansa 'MeToo' hareketini savunan feministler Şahin'in peşine düşerdi!

Bu haberden sonra birileri çıkıp Şahin'e taciz davası açarsa da hiç şaşırmam!