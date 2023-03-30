30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? İtiraflar peş peşe geldi! Menajerinden flaş açıklama

Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? İtiraflar peş peşe geldi! Menajerinden flaş açıklama

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.03.2023
ABONE OL
Selami Şahin demans mı yoksa ‘Kart Horoz’ sendromuna mı yakalandı? İtiraflar peş peşe geldi! Menajerinden flaş açıklama

Magazin dünyasına bomba gibi düşen 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in Etiler'deki görüntüleri ağızları açık bıraktı. Olayı köşesine taşıyan GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel, "Sosyal medyada Didem Şahin'in oğlunun çapkınlıklarıyla ilgili sorulara "Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün' der, geçerim" diye yanıt vermesine atıfta bulunup, "Didem Hanım peki, sizin kart horozu ne yapacağız" diye espriler de yapıldı. Görüntüler, deliller ortada. Şahin yolda gördüğü kadınlara, genç kızlara resmen yapışıyor. Kadınların elinden tutuyor, bırakmıyor! "Hadi gidelim" der gibi hareketler yapıyor. Hem de bunu işlek bir cadde yapıyor. İrem Derici'nin ahı mı tuttu acaba? Yaşlılık da zor!" dedi.

Ne Muharrem İnce'nin adaylığı, ne ittifakların genişlemesi, Türkiye iki gündür bu haberi konuşuyor!

GÜNAYDIN muhabiri Evren Abdullahoğlu, ünlü şarkıcı Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesini ve bunun çevredekileri insanları rahatsız etmesini haber yaptı.

GÜNAYDIN eki de olmasa magazin basınında atlatma, özel haber okuyamayacağız. Evren'i kutluyorum.

Haberden sonra çok şey yazıldı, söylendi. Sanatçı cephesinden "Selami Şahin yıpratılmaya çalışılıyor" gibi bir açıklama geldi.

GÜNAYDIN ekinin, Şahin ile ne alıp veremediği olabilir? Durup dururken "Hadi Şahin'i yıpratalım" mı dediler yani! Hiç güleceğim yoktu.

Görüntüler, deliller ortada. Şahin yolda gördüğü kadınlara, genç kızlara resmen yapışıyor. Kadınların elinden tutuyor, bırakmıyor! "Hadi gidelim" der gibi hareketler yapıyor. Hem de bunu işlek bir cadde yapıyor.

İrem Derici'nin ahı mı tuttu acaba? Yaşlılık da zor!

Videoda çevredeki insanlar rahatsız olsalar da bu duruma alışmışlar, "Yine kızı ofisine davet ediyor!" diyorlar.

Asıl ilginç olan ise haberden sonra birçok kadının sosyal medyada Şahin'le olan nahoş anıları üzerine yorum yapmalarıydı.

"Filanca zamanda bana askıntı oldu", "Markette elimi tuttu", "Fotoğraf çekilirken belime sarıldı" diyenler oldu.

Bugüne kadar biri de çıkıp şikayetçi olmayınca, adam yürümeye devam etmiş!

Böylesine ünlü bir sanatçının işlek bir caddede hiç tanımadığı genç kızları durdurup, elini tutup, "Hadi ofisime gidelim" demesi normal değil. Şahin'in demans sorunu yaşadığını iddia edenler de var. Bu iddia bana da mantıklı geldi.

Sosyal medyada Didem Şahin'in oğlunun çapkınlıklarıyla ilgili sorulara "Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün' der, geçerim" diye yanıt vermesine atıfta bulunup, "Didem Hanım peki, sizin kart horozu ne yapacağız" diye espriler de yapıldı.

Espriler yapılıyor ama bu olay ABD'de yaşansa 'MeToo' hareketini savunan feministler Şahin'in peşine düşerdi!

Bu haberden sonra birileri çıkıp Şahin'e taciz davası açarsa da hiç şaşırmam!

GÜNAYDIN'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili itiraflarda bulundu.

İŞTE O İTIRAFLARDAN BAZILARI:

nefesedasoylu: "Camiada bu durumu bilmeyen yok, siz yeni mi duydunuz?"

o.k.a.n.b.u.l.u.t: "Çok iyi bilirim yıllar önce eski kız arkadaşıma albüm yapmak için stüdyosuna gitmiştim. Herkese asılan, aleni aleni herkesi yemeğe davet eden Çeşme'deki yazlığına davet eden bir adam Selami Şahin."

Minikprenseslerindünyası: "Yeni değil ki bu halleri. Yıllardır hep duyardık biz orada oturanlardan."

İstanbulevlilikteklif: "Bugün olan bir şey değil, Etiler'de oturan herkes biliyor bu hallerini maalesef."

Hazalonal23: "Haberleri yalanlamaya gerek yok geçen sene Etiler Akmerkez'de çekinmeden insanların içinde numaramı istedi bu haber de bunları doğruluyor."

YANLIŞ YORUMLANDI

Selami Şahin'in menajeri, şu açıklamayı yaptı: "Selami Şahin yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir."

Selami Şahin’le ilgili ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil” SELAMİ ŞAHİN'LE İLGİLİ İHBAR YAĞDI: "BU HALLERİ YENİ DEĞİL"
Selami Şahin’den şok hareketler! Kadınların önünü kesip... SELAMİ ŞAHİN'DEN ŞOK HAREKETLER! KADINLARIN ÖNÜNÜ KESİP...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA