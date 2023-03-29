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Davalık olmuşlardı! Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman buzları eritti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Davalık olmuşlardı! Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman buzları eritti

Bir süre önce maddi anlaşmazlıklar sonucunda davalık olan ve birbirleri hakkında sert ifadeler kullanan Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman, buzları eritti.

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