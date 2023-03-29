Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

Etiler'de ofisi bulunan Selami Şahin'in bölgede yaşayan kadınları rahatsız ettiği haberi gündeme bomba düştü! Ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan 74 yaşındaki şarkıcının ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Şahin'in menajeri iddiaları yalanlarken sosyal medyada birçok kişi kendi yaşadıklarını anlatarak haberi teyit eden açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...