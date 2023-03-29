29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

Etiler'de ofisi bulunan Selami Şahin'in bölgede yaşayan kadınları rahatsız ettiği haberi gündeme bomba düştü! Ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan 74 yaşındaki şarkıcının ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Şahin'in menajeri iddiaları yalanlarken sosyal medyada birçok kişi kendi yaşadıklarını anlatarak haberi teyit eden açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:19
  • 1
  • 9
Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili haberler olay oldu. Menajerinin iddiaları reddetmesinin ardından sosyal medyadan ihbar yağdı. Kendi yaşadıkları olayları anlatanlar, "Bu halleri yeni değil" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

BÖLGEDE OTURAN KADINLARI RAHATSIZ ETTİ

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçının bölgede oturan kadınları rahatsız ettiği ortaya çıktı.

  • 3
  • 9
Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı.

  • 4
  • 9
Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

  • 5
  • 9
Selami Şahin’le ilgili skandal kadınları harekete geçirdi! Sosyal medyadan ihbar yağdı: “Bu halleri yeni değil”

Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.