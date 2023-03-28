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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası için adliyeye geldi

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyeye geldi

Ece Erken eşi, Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Ece Erken olaya ilişkin bugün görülecek duruşma için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erken, "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini,yerde sürüklenmesini, 1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik. Eksik, yarım kaldım, çocukları babasız kaldı" sözleriyle isyan etti.

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Sunucu Ece Erken davaya katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

"EŞİMİN KATLEDİLİŞİNİ İZLEDİM"

Duruşma öncesi sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı.

Erken fotoğrafın altına "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini,yerde sürüklenmesini, 1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik. Eksik, yarım kaldım, çocukları babasız kaldı Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin,vesile olanların, yardım, yataklık yapanların, bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin, her iki cihanda da canları bizim kadar yansın,dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

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