Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayet davası için adliyeye geldi

"EŞİMİN KATLEDİLİŞİNİ İZLEDİM"

Duruşma öncesi sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı.

Erken fotoğrafın altına "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini,yerde sürüklenmesini, 1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik. Eksik, yarım kaldım, çocukları babasız kaldı Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin,vesile olanların, yardım, yataklık yapanların, bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin, her iki cihanda da canları bizim kadar yansın,dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.