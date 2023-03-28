Garajını genişletti! Mustafa Sandal’ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı





YENİ OYUNCAĞI ÇOK HAVALI

Mustafa Sandal'ın direksiyonu başına geçtiği lüks aracının fiyatı ise yaklaşık 7 buçuk milyon TL'ydi. Bu görüntüleriyle "Onun arabası var güzel mi güzel. Şoförü de var özel mi özel. Bastı mı gaza gider mi gider" dedirten 53 yaşındaki sanatçı, yeni oyuncağıyla ilgili sorular karşısında ise "Yemek sonrası güzel bir yürüyüş yaptık. Dışarıda fazla konuşmayalım" demekle yetindi.

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