Garajını genişletti! Mustafa Sandal'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı
Mustafa Sandal, lüks araçları arasına bir yenisini ekledi. Önceki akşam eşi Melis Sandal'la Boğaz’da görüntülenen 53 yaşındaki sanatçı, 7.5 milyon TL’lik yeni otomobiliyle akıllara bir kez daha efsane şarkısı “Araba”yı getirdi.
Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal, son harcamasıyla bir kez daha akıllara efsane şarkısı "Araba"yı getirdi...
Sandal, önceki akşam sosyetik eşi Melis Sandal ile objektiflere takıldı. Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa yemek yiyen ünlü çift, çıkışta sportif kıyafetleriyle poz verdi.
Yemek sonrası eve gitmek yerine sahil boyunca yürümeyi tercih eden ikili, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından geriye gelerek yeni aldıkları araçlarına bindi.
YENİ OYUNCAĞI ÇOK HAVALI
Mustafa Sandal'ın direksiyonu başına geçtiği lüks aracının fiyatı ise yaklaşık 7 buçuk milyon TL'ydi. Bu görüntüleriyle "Onun arabası var güzel mi güzel. Şoförü de var özel mi özel. Bastı mı gaza gider mi gider" dedirten 53 yaşındaki sanatçı, yeni oyuncağıyla ilgili sorular karşısında ise "Yemek sonrası güzel bir yürüyüş yaptık. Dışarıda fazla konuşmayalım" demekle yetindi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...
- 27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?
- Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!
- Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
- AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
- Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin'in düğününde neler olacak?
- Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
- Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
- Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak? Telefon zammı ne zaman 2023?
- Zekat ne zaman verilir, kimlere verilmez? Diyanet İşleri Başkanlığı ZEKAT VERME ŞARTLARI!