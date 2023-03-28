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Garajını genişletti! Mustafa Sandal'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Garajını genişletti! Mustafa Sandal’ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı

Mustafa Sandal, lüks araçları arasına bir yenisini ekledi. Önceki akşam eşi Melis Sandal'la Boğaz’da görüntülenen 53 yaşındaki sanatçı, 7.5 milyon TL’lik yeni otomobiliyle akıllara bir kez daha efsane şarkısı “Araba”yı getirdi.

Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal, son harcamasıyla bir kez daha akıllara efsane şarkısı "Araba"yı getirdi...



Sandal, önceki akşam sosyetik eşi Melis Sandal ile objektiflere takıldı. Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa yemek yiyen ünlü çift, çıkışta sportif kıyafetleriyle poz verdi.



Yemek sonrası eve gitmek yerine sahil boyunca yürümeyi tercih eden ikili, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından geriye gelerek yeni aldıkları araçlarına bindi.



YENİ OYUNCAĞI ÇOK HAVALI
Mustafa Sandal'ın direksiyonu başına geçtiği lüks aracının fiyatı ise yaklaşık 7 buçuk milyon TL'ydi. Bu görüntüleriyle "Onun arabası var güzel mi güzel. Şoförü de var özel mi özel. Bastı mı gaza gider mi gider" dedirten 53 yaşındaki sanatçı, yeni oyuncağıyla ilgili sorular karşısında ise "Yemek sonrası güzel bir yürüyüş yaptık. Dışarıda fazla konuşmayalım" demekle yetindi.

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