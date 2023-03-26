Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
"Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in sevilerek izlenen dizisi Teşkilat yeni bölümü ile 26 Şubat Pazar akşamında izleyici ile buluştu. Sevilerek ve beğenilerek izlenen dizilerden olan Teşkilat'ta bu hafta Efkar Baba dikkatleri üzerine çekti. Peki, Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
"Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Efkar Baba namı diğer Hasan Atmaca diziye bundan sonra devam etmeyeceği düşünülüyor. Peki, Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
TEŞKİLAT DİZİSİNDE EFKAR BABA ÖLECEK Mİ?
Efkar Baba namı diğer Hasan Atmaca diziye bundan sonra devam etmeyeceği düşünülüyor. Hardley'in hayatta kalacağı ancak Efkar Baba'nın da diziden ayrılmayacağı tahmin ediliyor.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu.
Aslen Ordu'ludur ve gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.
1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı.
Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı.
Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı.
2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.
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- Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
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