Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?

TEŞKİLAT DİZİSİNDE EFKAR BABA ÖLECEK Mİ?

Efkar Baba namı diğer Hasan Atmaca diziye bundan sonra devam etmeyeceği düşünülüyor. Hardley'in hayatta kalacağı ancak Efkar Baba'nın da diziden ayrılmayacağı tahmin ediliyor.