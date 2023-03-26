HaberlerMagazin Haberleri1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
Giriş Tarihi:
26.03.2023
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 26 Mart 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?