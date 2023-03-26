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1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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1995’te ABD’de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 26 Mart 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?

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