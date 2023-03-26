Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliği tek celsede bitti! İhanet açıklaması geldi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşılıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin etkisi bulunmamaktadır."

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