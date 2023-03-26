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Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliği tek celsede bitti! İhanet açıklaması geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliği tek celsede bitti! İhanet açıklaması geldi

Evliliklerini tek celsede bitiren Burcu Binici ve Tankurt Manas ihanet iddialarına açıklık getirdi. Ortak açıklama yapan ikili, “Boşanmanın perde arkasında üçüncü bir kişi yok” dedi.

Burcu Binici ile Tankurt Manas, 1 Eylül 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemine gelen çifti, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Binici ve Manas'ın avukatları tarafından yapılan ortak açıklama ile Manas'ın, ünlü oyuncuyu aldattığı iddiasına da açıklık getirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşılıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin etkisi bulunmamaktadır."

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