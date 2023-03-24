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Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...

"Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan reytinglerde başarısını sürdüren dizide Seyran ve Ferit aşkı Zerrin'e takılıyor. Peki, Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...

Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin hemen ardından yayınlanması beklenen fragmanlarda önümüzdeki haftanın ipuçları paylaşılıyor. Seyran ve Ferit tam mutlu olacakken Pelin'in annesi Zerrin çıkıp geliyor ve herşeyi karıştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın bölüm sonrasında yayınlanması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder.

Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez.

Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder.

Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.

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