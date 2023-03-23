23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca gönlünü Doğu Demirkol’a kaptırdı! Fotoğraf ele verdi

Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca gönlünü Doğu Demirkol’a kaptırdı! Fotoğraf ele verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.03.2023
ABONE OL
Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca gönlünü Doğu Demirkol’a kaptırdı! Fotoğraf ele verdi

Usta oyuncu Oya Başar ve Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca magazin gündemine bomba gibi düştü. Anne ve babasının yolundan giderek oyuncu olan Ayşe Kırca komedyen Doğu Demirkol ile birliktelik yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi kahvaltı yaptıkları esnada çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. İşte ilk kare…

Daha önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol yeni bir aşka yelken açtı. Komedyen Doğu Demirkol'un, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.

İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri ortaya çıktı.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA