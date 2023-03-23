Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca gönlünü Doğu Demirkol’a kaptırdı! Fotoğraf ele verdi

Daha önce Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol yeni bir aşka yelken açtı. Komedyen Doğu Demirkol'un, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi.