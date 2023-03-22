Ajda Pekkan’dan deprem fırsatçılığı! Sarıyer’deki villasına fahiş zam yaptı

Takvim'in haberine göre Ajda Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz Aralık'ta 75 milyon TL fiyat biçmişti. 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuzu olan villasının fiyatına 'deprem güncellemesi' yapan Ajda Pekkan, tam tamına 42 milyon 500 bin TL'lik zam yaptı.