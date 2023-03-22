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Ajda Pekkan'dan deprem fırsatçılığı! Sarıyer'deki villasına fahiş zam yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Ajda Pekkan’dan deprem fırsatçılığı! Sarıyer’deki villasına fahiş zam yaptı

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası İstanbul depremiyle ilgili yapılan açıklamalar fırsatçıları harekete geçirdi. İstanbul'un risksiz denilen bölgelerinde evleri bulunanlar fiyatlarda güncelleme yaptı. Depremden sonra ev fiyatlarına zam yapan fırsatçılardan biri de Ajda Pekkan oldu! 77 yaşındaki Süperstar, Aralık 2022’de 75 milyon TL istediği Sarıyer’deki villasının fiyatına 42 milyon 500 bin TL'lik zam yaptı.

Asrın felaketi ve ardından beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar, birçok fırsatçıyı harekete geçirdi. Özellikle İstanbul'un 'risksiz' denilen bölgelerinde ve 99 sonrası yapılan evlere sahip olanlar, fiyatlarda güncelleme yaptı.

Bunlardan birinin de Ajda Pekkan olduğu ortaya çıktı. 2020 yılından beri Bahçeköy'deki villasını satmaya çalışan Süperstar, evinin bulunduğu 'Sarıyer' ilçesinin olası İstanbul depreminde en risksiz yerlerin başında gelmesiyle harekete geçti.

Takvim'in haberine göre Ajda Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz Aralık'ta 75 milyon TL fiyat biçmişti. 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuzu olan villasının fiyatına 'deprem güncellemesi' yapan Ajda Pekkan, tam tamına 42 milyon 500 bin TL'lik zam yaptı.

Sadece üç ay gibi bir sürede böylesine bir fiyat artışında bulunan Ajda Pekkan, bu hamlesiyle sık sık eleştirilen fırsatçılardan farksızdı...


BÖYLE BİR İSME HİÇ YAKIŞMADI
Lüks villasını alıcılara göstermek için de bin dereden su getiren Ajda Pekkan, 2020 yılında ilk kez satılığa çıkardığı villasına her krizi fırsat bilip zam yaptı.

SATILMAYAN VİLLAYA REKOR ZAM
Süperstar'ın bu villasına son olarak Galatasaraylı yıldız Icardi ve bir Arap iş insanının talip olduğu iddia edilmişti.

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