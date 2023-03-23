İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza Bebek’i mesken tuttu







KARNI BURNUNDA

Oyuncu Funda Eryiğit geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir geceye katıldı. Geçtiğimiz aylarda Berkun Oya ile evlilik hazırlığı yaparken hamile olduğunu öğrenen Eryiğit, "Biraz sarktı ama evlilik yakındır. Birçok şey planlarım dışında gelişti" dedi. Ayrıca Eryiğit hamilelikle ilgili şunları söyledi: 28. Haftadayım... Cinsiyeti ve ismi bize kalsın"