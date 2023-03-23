İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza Bebek'i mesken tuttu
Yaklaşık 20 kere ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza geçtiğimiz günlerde tekrar barışmıştı. Bebek’i mesken tutan ikili sorunları tamamen çözdü.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine yeni bir şans vermişti. Aralarındaki sorunları çözen Kutluay ile Sponza, önceki gün Bebek Parkı'nda görüntülendi. Bir ağacın dibinde vakit geçiren ikili, köpekleriyle birlikte oyun oynadı. Daha sonra kahve içmeye geçen çift, sohbetlerine burada devam etti.
ÇİÇEK GİBİ POZ
Seda Bakan, güneşi fırsat bildi. Bakan, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle büyük beğeni topladı. Gözlükleri ve diğer aksesuarlarıyla oldukça tarz olan güzel oyuncu çok beğenildi.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Saçlarını yıllardır uzun ve doğal rengiyle kullanan oyuncu Ayça Ayşin Turan, imaj değiştirdi. Her zaman doğal güzelliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu uzun saçlarını kısacık kestirdi. Saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısaltan oyuncu yeni imajını da 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı, çok beğendiklerini ve Turan'a çok yakıştığını söyledi.
DOST GÜNÜ
Sahnelerin aranan isimlerinden Fatih Ürek, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Y"Kırk yılda bir dışarı çıkıyorum, onda da yakalanıyoru." diyerek muhabirlerle şakalaşan deneyimli şarkıcı, kısa süren sohbet sonrası dostlarının yanına giderek alışveriş yapmanın keyfini yaşadı.
BAHAR MÜJDESİ
Bahadır Tatlıöz; baharı şarkılarının akustik versiyonlarıyla selamlıyor. İlk olarak 'Beni Yak'ın akustik versiyonunu yayınlayacak olan müzisyen; devamında ise yine çok sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını beğeniye sunacak.
BABA HEDİYE
Bugün oğlu Ediz'in yeni yaşını kutlayan Özgün, aynı zamanda doğum gününe özel bestelediği şarkıyı da Ediko TV YouTube kanalında yayınladı. Özgün, Ediz'den ilham alarak yarattığı çizgi karakter "Ediko" ile herkesin yakından tanıdığı Kukuli çizgi karakterinin de yapımcısı Fauna Entertainment'la iş birliği yapmıştı.
ZİRVENİN SAHİBİ
Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" önceki akşam atv'de ekrana gelen yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,73 izlenme oranı ve %14,87 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.
'GODFATHER' MODASI
İtalyan fenomen Gianluca Vacchi benzerliğiyle tanınan iş insanı Şeyhmus Can, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen İzmir Fashion Week'in ikinci gününde kendi firmasının defilesinde podyuma çıktı. 'Godfather' temalı koleksiyonunun sergilendiği defile sonunda podyuma çıkan erkek mankenler, konuk kadınlara gül dağıttı.
SAVAŞ BAŞLIYOR
ATV'nin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizisi 'Aldatmak'ta heyecan dorukta... Uğradıkları saldırı sonucunda Güzide ölümle burun buruna gelir. Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışırken karşılaştığı gerçekler Güzide'yi yıkar. Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatacaktır.
ABD'DE EVLENDİ
Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Elif Çelik, Amerika'da gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. İş insanı Benoit Anthoine ile sürpriz bir şekilde evlenen Çelik, nikah törenine ait ilk fotoğrafları paylaştı. Öte yandan Amerika'da yaşam koçluğu yapan Çelik, "Ayrıca ikinci kitabımı yazıyorum" dedi ve ekledi: "İstanbul'u da çok özlüyorum; gerçekten insanın kendi memleketi gibisi yok değerini bilin."
HER ŞEY YOLUNDA
Eşi Demet Özdemir ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Oğuzhan Koç, önceki gün İstinye'de trafikte görüntülendi. Düşünceli gözüken Koç, gazetecileri görünce selam verdi. Geçtiğimiz haftalarda çıkan evlerini ayırdıkları ve boşanacaklarına dair haberler hakkında konuşan Koç, "Her şey yolunda arkadaşlar" dedi. Ünlü şarkıcının, eşi Demet Özdemir'in aracını kullanıyor olması da "Demet eve dönmüş" dedirtti.
KARNI BURNUNDA
Oyuncu Funda Eryiğit geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir geceye katıldı. Geçtiğimiz aylarda Berkun Oya ile evlilik hazırlığı yaparken hamile olduğunu öğrenen Eryiğit, "Biraz sarktı ama evlilik yakındır. Birçok şey planlarım dışında gelişti" dedi. Ayrıca Eryiğit hamilelikle ilgili şunları söyledi: 28. Haftadayım... Cinsiyeti ve ismi bize kalsın"
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