21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun evliliği başka bahara kaldı

Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun evliliği başka bahara kaldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.03.2023
ABONE OL
Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun evliliği başka bahara kaldı

Özge Ulusoy babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadı. Zamansız kayıp sonrasında Faruk Çolakoğlu ile bu yılın Eylül ayı için planladığı evliliğini şimdilik rafa kaldırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA