Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif'i Seray Kaya'nın baba acısı: "Onu kaybedince bütün erkekleri affettim"
atv’nin sevilen dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı’nın yıldızı Seray Kaya, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizide canlandırdığı karakterin kendisine benzediğini belirten güzel oyuncu, babasını kaybetmesinin ardından yaşadığı acıyı anlattı. Sevgisini gösteremeyen bir babanın kızı olduğunu söyleyen Kaya, "Babama aşıktım ama onunla bir mücadelem vardı. Onu kaybedince bütün erkekleri affettim." dedi.
atv'nin sevilen dizilerinden Küçük Gün Işığı'nın yıldızı karakterine hayat veren Seray Kaya, canlandırdığı 'Elif' karakteri için "Çok masum ve bu yüzden de başına birçok şey geliyor. Baba bırakmış gitmiş, annesi ölmüş, sevdiği adam onu aldatmış. Masumiyetin güçlü bir kadına dönüşme yolculuğu" dedi ve ekledi: "Elif'in mücadelesi benim yaşadıklarıma benziyor ve oynarken de beni çok etkiliyor."
İKİ YIL TERAPİ GÖRDÜ
2019'da kalp krizi sonucu babasını kaybeden 31 yaşındaki oyuncu, büyük sıkıntılar çekti.
Sevgisini gösteremeyen bir babanın kızı olduğunu dile getiren Seray Kaya, ölümün ardından yaşadığı acıyla 15 kilo aldı. İki yıl terapiste giden Kaya, şu sözleriyle duygulandırdı:
"Babama aşıktım ama onunla bir mücadelem vardı. Onu kaybedince bütün erkekleri affettim."
Kaya, "Ben hiç babama "Seni seviyorum" diyemedim. O da bana diyemedi. En büyük pişmanlığım bu" dedi.
Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam atv'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
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