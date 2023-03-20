Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif'i Seray Kaya'nın baba acısı: "Onu kaybedince bütün erkekleri affettim"

atv'nin sevilen dizilerinden Küçük Gün Işığı'nın yıldızı karakterine hayat veren Seray Kaya, canlandırdığı 'Elif' karakteri için "Çok masum ve bu yüzden de başına birçok şey geliyor. Baba bırakmış gitmiş, annesi ölmüş, sevdiği adam onu aldatmış. Masumiyetin güçlü bir kadına dönüşme yolculuğu" dedi ve ekledi: "Elif'in mücadelesi benim yaşadıklarıma benziyor ve oynarken de beni çok etkiliyor."