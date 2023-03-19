Depremde büyük acı yaşamıştı! Uğur Aslan hayatını kaybeden yakınlarını tek tek paylaştı: Çok zor…
Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketinde birçok yakınını kaybeden Uğur Aslan haftalar sonrası ilk paylaşımda bulundu. Hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını paylaşan Aslan, afet bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti. "İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Hataylı olan Uğur Aslan da ailesinden birçok göçük altında kaldı.
Ailesinden birçok kişiyi kaybeden Uğur Aslan, haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"ZOR, ÇOK ZOR"
Acılı oyuncu ölen yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak, "Zor, çok zor" ifadelerini kullandı.
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