19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Depremde büyük acı yaşamıştı! Uğur Aslan hayatını kaybeden yakınlarını tek tek paylaştı: Çok zor…

Depremde büyük acı yaşamıştı! Uğur Aslan hayatını kaybeden yakınlarını tek tek paylaştı: Çok zor…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.03.2023
ABONE OL
Depremde büyük acı yaşamıştı! Uğur Aslan hayatını kaybeden yakınlarını tek tek paylaştı: Çok zor…

Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketinde birçok yakınını kaybeden Uğur Aslan haftalar sonrası ilk paylaşımda bulundu. Hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını paylaşan Aslan, afet bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti. "İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Hataylı olan Uğur Aslan da ailesinden birçok göçük altında kaldı.

Ailesinden birçok kişiyi kaybeden Uğur Aslan, haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ZOR, ÇOK ZOR"

Acılı oyuncu ölen yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak, "Zor, çok zor" ifadelerini kullandı.

"AYAKLARINDAN ÖPÜYORUM"

Aslan bir sonraki paylaşımında da deprem bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti ve "İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA