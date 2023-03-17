Ünlü oyuncu Bade İşçil 2 yılda parasına para kattı! Kazancı dudak uçuklattı

Her sene Bodrum'a giden ancak buradaki yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım rotasını Marmaris'e çeviren oyuncu, söylenenlere göre burada uygun arazi satın almak için arayışlara başladı. Bade İşçil, oğlunun okulu nedeniyle villasını sattıktan sonra yine aynı bölgeden daha küçük bir daire satın almayı planlıyor.İşçil, Marmaris civarında uygun bir yer bulmak için emlakçılarla görüşmelere başladı.

Son dönemde ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, deyim yerindeyse oturduğu yerden para kazandı. Eski eşi Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'la Sarıyer'de yaşayan güzel oyuncu, bu evi 2021'de 5 milyon TL'ye almıştı.