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Ünlü oyuncu Bade İşçil 2 yılda parasına para kattı! Kazancı dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Ünlü oyuncu Bade İşçil 2 yılda parasına para kattı! Kazancı dudak uçuklattı

2021’de İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 5 milyon TL’ye villa sahibi olan ünlü oyuncu Bade İşçil artan emlak fiyatlarını fırsat bilip evini 23 milyon TL’ye satışa çıkardı. İki yılda elde ettiği kazancın bir kısmıyla da Marmaris bölgesinde arazi arayışına başladı. İşte ayrıntılar...

Son dönemde ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, deyim yerindeyse oturduğu yerden para kazandı. Eski eşi Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'la Sarıyer'de yaşayan güzel oyuncu, bu evi 2021'de 5 milyon TL'ye almıştı.

Son dönemde İstanbul'da artan emlak fiyatları ve depremden sonra Sarıyer bölgesine olan ilgiyi fırsat bilen Bade İşçil, konuşulanlara göre villasını 23 milyon TL'ye satışa çıkardı. Sadece iki yılda 18 milyon TL'lik bir kazanç elde eden 39 yaşındaki oyuncu, bu rakamı da yeni bir yatırım aracı olarak kullanmayı planlıyor.

Her sene Bodrum'a giden ancak buradaki yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım rotasını Marmaris'e çeviren oyuncu, söylenenlere göre burada uygun arazi satın almak için arayışlara başladı. Bade İşçil, oğlunun okulu nedeniyle villasını sattıktan sonra yine aynı bölgeden daha küçük bir daire satın almayı planlıyor.İşçil, Marmaris civarında uygun bir yer bulmak için emlakçılarla görüşmelere başladı.

Son dönemde ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, deyim yerindeyse oturduğu yerden para kazandı. Eski eşi Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'la Sarıyer'de yaşayan güzel oyuncu, bu evi 2021'de 5 milyon TL'ye almıştı.

Son dönemde İstanbul'da artan emlak fiyatları ve depremden sonra Sarıyer bölgesine olan ilgiyi fırsat bilen Bade İşçil, konuşulanlara göre villasını 23 milyon TL'ye satışa çıkardı. Sadece iki yılda 18 milyon TL'lik bir kazanç elde eden 39 yaşındaki oyuncu, bu rakamı da yeni bir yatırım aracı olarak kullanmayı planlıyor.

Her sene Bodrum'a giden ancak buradaki yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım rotasını Marmaris'e çeviren oyuncu, söylenenlere göre burada uygun arazi satın almak için arayışlara başladı.

Bade İşçil, oğlunun okulu nedeniyle villasını sattıktan sonra yine aynı bölgeden daha küçük bir daire satın almayı planlıyor. İşçil, Marmaris civarında uygun bir yer bulmak için emlakçılarla görüşmelere başladı.

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