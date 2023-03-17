Yalı Çapkını 24. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
Yalı Çapkını 24. bölüm izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide geçtiğimiz hafta heyecan tavan yapmıştı. İşte, Yalı Çapkını 24. bölüm izlemek için detaylar haberimizde...
Yalı Çapkını 24. yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide geçtiğimiz hafta bir iki bir kötü olan Seyran ve Ferit çiftini zor bir dönem bekliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Yalı Çapkını 24. bölüm izlemek için detaylar haberimizde...
YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar.
Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.
Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar.
Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür.
Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar.
YALI ÇAPKINI İZLE!
Canlı yayın linki: https://www.startv.com.tr/canli-yayin
Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.
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- Yalı Çapkını 24. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
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