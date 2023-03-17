Yalı Çapkını 24. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!

Yalı Çapkını 24. yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide geçtiğimiz hafta bir iki bir kötü olan Seyran ve Ferit çiftini zor bir dönem bekliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Yalı Çapkını 24. bölüm izlemek için detaylar haberimizde...