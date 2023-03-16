Tekrar barışmayız demişti! İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza ayrılığa yine dayanamadı







2012 Mayıs'ından beri aşk yaşadıkları bilinen ünlü çift, Ocak 2022'ye kadar bizim bildiğimiz toplam 15 kez ayrılıp barışmıştı. Hatta Kutluay, geçtiğimiz yılki bir ayrılığın ardından da "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, bu cümlelerden kısa bir süre sonra yeniden barıştı. Son olarak Kasım 2022'de ayrıldıkları bilinen eski basketbolcu ile sosyetik güzel, arka arkaya 'barışmaya ikna' turuna çıkmıştı.