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Tekrar barışmayız demişti! İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza ayrılığa yine dayanamadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.03.2023
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Tekrar barışmayız demişti! İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza ayrılığa yine dayanamadı

10 yıllık ilişkilerinde en az 15 kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza ayrılığa yine dayanamadı. Kutluay, adeta Bebek’e kamp kurdu ve ne yapıp edip ayrıldığı aşkı Edwina Sponza’yı barışmaya ikna etti. Yaklaşık 20. kez ayrılıp barışan çift, önceki gün Bebek’te sosyetik güzelin köpeğiyle oyunlar oynadı.

Uğruna evliliklerin bittiği Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay aşkı, yılan hikayesini aratmıyor...




2012 Mayıs'ından beri aşk yaşadıkları bilinen ünlü çift, Ocak 2022'ye kadar bizim bildiğimiz toplam 15 kez ayrılıp barışmıştı. Hatta Kutluay, geçtiğimiz yılki bir ayrılığın ardından da "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, bu cümlelerden kısa bir süre sonra yeniden barıştı. Son olarak Kasım 2022'de ayrıldıkları bilinen eski basketbolcu ile sosyetik güzel, arka arkaya 'barışmaya ikna' turuna çıkmıştı.




İlk barışma isteği 46 yaşındaki sosyetik güzelden gelmiş ancak Kutluay, bu teklifi geri çevirmişti.




REKORA KOŞUYORLAR
Bir süre önce ise İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza'yı evinin ve butiğinin bulunduğu Bebek'te sürekli takip ettiği ortaya çıkmıştı. Sponza, bu ikna turlarına ilk başta karşı çıksa da sonunda yelkenleri suya indirdi.




Aşklarıyla liselileri aratmayan 46 yaşındaki Kutluay ile sosyetik sevgilisi, önceki gün Bebek Parkı'ndaydı. Sabah saatlerinde köpeği ile yürüyüş yapan Edwina Sponza, parkta kısa bir mola verdi. Sosyetik güzelin köpeğiyle oynadığı sırada yanına İbrahim Kutluay geldi. Böylece bir kez daha barıştıkları ortaya çıkan ilan eden çift, bu anlamda Türkiye rekorunu kırmaya da adaylıklarını ilan etti!

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