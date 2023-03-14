Ünlü modacının oğlu Orhun Faruk Saraç’a şantaj şoku! Videolarını annesine yolladılar

'MADDİ MENFAAT İÇİN ŞANTAJ YAPIYORLAR'

Eski kız arkadaşının yıllar önce kendisinden şikâyetçi olması üzerine açılan davada ceza aldığını belirten Orhun Faruk Saraç, o dönemde yine aynı şantajı yapan kişilerin kendisinden maddi menfaat elde etmek için çaba sarf ettiğini ve şu an yaşanılan durumun aynı şekilde olduğu anlatıldı. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.