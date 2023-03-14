Ünlü modacının oğlu Orhun Faruk Saraç'a şantaj şoku! Videolarını annesine yolladılar
Ünlü modacı Faruk Saraç’ın oğlu Orhun Faruk Saraç büyük şok yaşadı. Eski kız arkadaşıyla gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaja maruz kaldı. Saraç, annesine gönderilen görüntülerin şimdiki nişanlısına atılacağı yönündeki tehditler üzerine suç duyurusunda bulundu.
Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun Faruk Saraç'a, eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaj yapıldı.
Saraç, "Maddi kazanç için tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
GÖRÜNTÜLERİNİ ANNESİNE GÖNDERDİLER
Olay 6 Mart tarihinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Orhun Faruk Saraç'ın annesi Berna Ökten'e yurtdışı kayıtlı bir numaradan Saraç'ın 2011-2015 yılları arasında birliktelik yaşadığı kız arkadaşı ile yatak odasında çekilen müstehcen video ve fotoğrafları geldi.
Gelen fotoğraflarla birlikte şüpheli şahıs "Oğluna söyle bana buradan ulaşsın Berna, aksi takdirde daha fazlasını nişanlısına gönderirim" şeklinde mesaj attı. Gördükleri karşısında şoke olan anne durumu oğluna aktardı.
Fotoğrafları gören işadamı ise eski kız arkadaşını arayarak fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Kız arkadaşı aynı fotoğrafların kendisine de geldiğini aynı zamanda tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Yaşanılan şokun ardından Orhun Faruk Saraç, suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde videoların kimler tarafından çekildiğini tespit edemedikleri ifade edildi. Öte yandan anne Berna Ötken'e tekrar mesaj atan şahıs, videoları yaymaya devam edeceğini söyledi.
İFŞA İLK KEZ OLMAMIŞ
Dilekçenin devamında eski kız arkadaşı ile aralarında geçmişte buna benzer olaylar yaşandığı aktarılırken, bir takım sosyal medya hesapları ve öğrenci gruplarında yine müstehcen videoların gezdiğini, eski kız arkadaşının ise şikâyetçi olmadan sadece erişim engeli talebinde bulunduğu belirtildi.
'MADDİ MENFAAT İÇİN ŞANTAJ YAPIYORLAR'
Eski kız arkadaşının yıllar önce kendisinden şikâyetçi olması üzerine açılan davada ceza aldığını belirten Orhun Faruk Saraç, o dönemde yine aynı şantajı yapan kişilerin kendisinden maddi menfaat elde etmek için çaba sarf ettiğini ve şu an yaşanılan durumun aynı şekilde olduğu anlatıldı. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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