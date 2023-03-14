Queen'in gitaristi Brian May'a "Sir" unvanı

Queen'in aktif olduğu yıllarda 1983'ten itibaren solo çalışmalarda da bulunan ünlü gitarist, Mercury'nin ölümünün ardından 2004'te Paul Rodgers'ın solistliğinde grubu yeniden toplayarak dünya turnesine çıktı.

Brian May, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmuştu.