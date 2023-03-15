Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’yi kırmadı! 750 bin TL'ye...
Çağla Şıkel Emre Altuğ ile ayrılığının ardından aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu. Her yıl yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren model bu yıl rotasını Çeşme'ye çevirdi. Sevgilisi Nail Gönenli’nin de isteğiyle buradan bir villa kiralayan ünlü model, iddiaya göre sezon için 750 bin TL ödedi.
Geçtiğimiz yıllarda tutkunu olduğu Bodrum'u bırakıp rotasını Çeşme'ye çeviren Çağla Şıkel, 2023 sezonu için de kararını verdi. Son haftalarda avukat Nail Gönenli ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü model, sevgilisinin de isteğiyle tercihini yine Çeşme'den yana yaptı.
OĞULLARI HEP YANINDA...
2022 yazında özel havuzlu bir villayı sezonluk 675 bin TL'ye kiralayan Çağla Şıkel, bu sezon da yine çocuklarının rahatını düşünüp havuzlu ve denize yakın bir villa tercih etti.
Ünlü model, konuşulanlara göre sezonluk kirasını peşin ödediği villa için de 750 bin TL ödeme yaptı.
Çocukları ve annesiyle yazın keyfini burada sürecek olan güzel model, Alaçatı'da evi olan sevgilisi Gönenli ile de daha rahat görüşme imkanı bulacak...
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