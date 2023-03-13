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Usta oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajeri çağrı yaptı: Lütfen…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Usta oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Menajeri çağrı yaptı: Lütfen…

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Yılmaz Gruda’dan korkutan haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören 92 yaşındaki usta oyuncu yeniden hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Gruda'nın yoğun bakıma alınmasını için yardım istedi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda'dan üzücü haber geldi. Duayen oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi, yardım istedi. Özokur çağrısında şu sözlere yer verdi:

"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın"

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