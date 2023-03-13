13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sinan Akçıl'dan Icardi'ye kira gölü! "Onu bilmem ama ben..."

Sinan Akçıl'dan Icardi'ye kira gölü! "Onu bilmem ama ben..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.03.2023
ABONE OL
Sinan Akçıl’dan Icardi’ye kira gölü! Onu bilmem ama ben...

Sinan Akçıl, aynı rezidansta oturduğu Mario Icardi’nin kira yüzünden hacizlik olması hatırlatılınca “Onu bilmem ama ben kiramı düzenli veriyorum” esprisi yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA