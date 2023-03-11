Bergüzar Korel ev ilanına isyan etti: Bu parayı istemek vicdansızlıktır!

Asrın felaketi için devlet ve millet el ele verdi... Herkes yaraları sarmak için seferber olurken ortaya ne yazık ki bazı vicdansızlar da çıktı. Evinden barkından olmuş depremzedelerin farklı şehirlere gitmesiyle başta Mersin, Antalya ve Konya olmak üzere birçok yerde kira fiyatları arttı. İşte yapılan bu fırsatçılığa isyan edenlerden biri de Bergüzar Korel oldu.