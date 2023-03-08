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Kerem Bürsin'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Kerem Bürsin’den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı

Kerem Bürsin’den gelen haber hayranlarını korkuttu. Yeni projeler için hazırlanan 35 yaşındaki Bürsin'in dün ameliyat masasına yattığı öğrenildi. İşte son durumu...

Son dönemin en popüler oyuncularında olan Kerem Bürsin dün ameliyat masasına yattı.

Ünlü oyuncuya yapılan kontrollerde bel fıtığı tanısı konuldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakında yeni projeleri başlayacak olan Bürsin, dün ameliyat oldu.

Yakışıklı oyuncu gerçekleştirilen operasyon sonrası bugün evine geçti.

Hem dijital hem de televizyona yönelik projelerde yer alacak olan Bürsin bir süre dinlendikten sonra çalışmalara başlayacak.

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