Kerem Bürsin'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı
Kerem Bürsin’den gelen haber hayranlarını korkuttu. Yeni projeler için hazırlanan 35 yaşındaki Bürsin'in dün ameliyat masasına yattığı öğrenildi. İşte son durumu...
Son dönemin en popüler oyuncularında olan Kerem Bürsin dün ameliyat masasına yattı.
Ünlü oyuncuya yapılan kontrollerde bel fıtığı tanısı konuldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakında yeni projeleri başlayacak olan Bürsin, dün ameliyat oldu.
Yakışıklı oyuncu gerçekleştirilen operasyon sonrası bugün evine geçti.
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