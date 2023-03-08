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Almanya'daki krize yenik düşen Meryem Uzerli rotasını Urla'ya çevirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Almanya’daki krize yenik düşen Meryem Uzerli rotasını Urla’ya çevirdi

Almanya’daki ekonomik krize yenik düşen Meryem Uzerli Berlin’deki kafesini kapatmak zorunda kaldı. Yeni projesinin çekimleri için uzun süre Urla'da kalan Uzerli yeni işi için rotasını buraya çevirdi. Güzel oyuncu, ‘Nosh Nosh’ isimli mekanını yeni dizisi için uzun süre kaldığı Ege’nin gözde ilçesinde açacak.

Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıllarda doğup büyüdüğü Almanya'da 'Nosh Nosh' adını verdiği bir kahve ve pastane dükkanı açmıştı.




Ancak Almanya'yı vuran ekonomik kriz, güzel oyuncuyu da derinden sarsınca Uzerli, Berlin'deki kafesini kapatmak zorunda kalmıştı.




Yeni projesinin çekimleri için uzun süre Urla'da kalan Meryem Uzerli, aynı zamanda arazi de satın aldığı İzmir'in gözde ilçesine yeni bir yatırım yapmak için kolları sıvadı.




HEM İŞ HEM TATİL
Son dönemde gastronomi alanında hayli popüler olan Urla'da 'Nosh Nosh' adlı mekanını açmak için kolları sıvayan güzel oyuncu, yakında Türkiye'ye gelecek.




Hayal ettiği kafesine uygun yerleri gezecek olan güzel oyuncunun, bu yaz da Urla'da kızlarıyla hem tatil hem iş yapacağı öğrenildi.

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