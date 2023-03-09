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Osman Bey’in büyük oyunu! İşte iki düşmanını birbirine böyle düşürdü!

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Osman Bey’in büyük oyunu! İşte iki düşmanını birbirine böyle düşürdü!

Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 117. bölümünde; Nayman, beylerin evlatlarının canını bağışlaması karşılığında altınlarını geri istedi. Osman Bey ise Türkmen Beyleri’nin evlatlarının canlarını kurtarmak, Nayman’ın gücünü kırmak ve düşmanı Olof’la birbirine düşürmek için büyük bir oyun kurdu.

Kuruluş Osman'ın 117. bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek sahteleri Çamlıpınar Kervansarayı'na gönderdi. Osman Bey, altınların kervansarayda olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların kervansarayda olduğunu söylediler.

HEM NAYMAN HEM DE OLOF OYUNA GELDİ

Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar. Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Çamlıpınar Kervansarayı'nda olduğunu söyleyerek beylerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi.

Osman Bey'in sözlerine güvenmeyen Nayman, beylerin evlatlarını teslim etti ancak Turgut Bey'i rehin aldı. Altınları almak için kervansarayına giden Nayman, karşısında Olof'u buldu. Olof'un altınlarını çaldığını düşünen Nayman, altınların sahte olduğunu anladı. Böylelikle hem Nayman hem de Olof, Osman Bey'in oyununa geldi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 117. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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