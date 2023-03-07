Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte konusu...
"Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildi yer bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Kalabalık bir ailenin etkileyici öyküsünü konu alan dizide Aslan karakteri Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya Devin Akın, Nur Sürer Hülya Soykan karakterini canlandırıyor. Peki, Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte konusu...
"Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu dizi çekildiği yerler ile ilgi odağı oluyor. Peki, Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte konusu...
AİLE NEREDE ÇEKİLİYOR?
Aile dizisi İzmir'de çekiliyor. Dizinin diğer çekim alanları belli oldukça haberimize eklenecektir.
AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile, 7 Mart Salı günü Show TV ekranlarında olacak.
AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aile İlk Bölüm Ön İzlemesi yayında. Yayınlanan sahnede Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uyumu dikkat çekerken hayat verdikleri Aslan ve Devin'in arasında geçen diyalog seyircinin diziye dair merakını artırıyor.
Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile' için nefesler tutuldu. Yarın akşam ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde Aslan, Devin'i buluşmaya ikna ediyor. İkili arasında geçen diyalog Aslan ve Devin'in çok konuşulacak aşk hikayesine dair de ipuçları veriyor.
AİLE OYUNCULARI
Kıvanç Tatlıtuğ
Serenay Sarıkaya
Nejat İşler
Canan Ergüder
Ushan Çakır
Umutcan Ütebay
Yüsra Geyik
Mert Denizmen
Ecem Simge Yurdatapan
Levent Ülgen
Emel Göksu
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- Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte konusu...
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