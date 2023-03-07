"Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu dizi çekildiği yerler ile ilgi odağı oluyor. Peki, Aile dizisinde kim kimi oynuyor, karakterlerin isimleri neler? Aile dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte konusu...