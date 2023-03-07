Burcu Esmersoy haftalar sonra ortaya çıktı: İyileşmeye çalışıyorum
Depremle beraber artan psikolojik sorunları nedeniyle doktoru tarafından sosyal medya yasağı getirilen Esmersoy, haftalar sonra ilk kez ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşım yaparak durumunu anlatan Esmersoy, "Hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileşmeye çalışıyorum" dedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Esmersoy, deprem sonrası kayıplara karışmıştı.
Çocukluğunda yaşadığı travmalar nedeniyle düzenli olarak psikolojik tedavi gören güzel sunucu, yaşanan deprem felaketi sonrası ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşamıştı. Esmersoy'un doktoru kafa olarak zor bir dönemden geçen ünlü sunucuya "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" demişti.
"ŞARJ OLUYORUM"
Hayranlarının ve arkadaşlarının merak ettiği Esmersoy, günler sonra ilk kez bir paylaşım yaparak durumunu şu sözlerle anlattı:
"Biliyorum merek ediyorsunuz... Sadece bana değil, çevremdeki arkadaşlarıma, dostlarıma da beni sorup, iyi olduğuma dair haberler almak istiyorsunuz. Şimdi iyiyim, daha da iyi olmak için hepimiz gibi bir yolum var. Bu süreçte elimden geleni hatta bazı durumlarda elimdekinden daha da fazlasını vermeye çabalayınca çokça yorgun düştüm. Kendimi hem fiziksel hem duygusal olarak iyileştirmeye çalışıyorum... Zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4. dili öğreniyor, daha çok kitap okuyor ve sohbetlere ortak oluyorum. Ben yası 40 gün bilen jenerasyondanım, yakında görüşürüz"
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