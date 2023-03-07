Burcu Esmersoy haftalar sonra ortaya çıktı: İyileşmeye çalışıyorum







"Biliyorum merek ediyorsunuz... Sadece bana değil, çevremdeki arkadaşlarıma, dostlarıma da beni sorup, iyi olduğuma dair haberler almak istiyorsunuz. Şimdi iyiyim, daha da iyi olmak için hepimiz gibi bir yolum var. Bu süreçte elimden geleni hatta bazı durumlarda elimdekinden daha da fazlasını vermeye çabalayınca çokça yorgun düştüm. Kendimi hem fiziksel hem duygusal olarak iyileştirmeye çalışıyorum... Zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4. dili öğreniyor, daha çok kitap okuyor ve sohbetlere ortak oluyorum. Ben yası 40 gün bilen jenerasyondanım, yakında görüşürüz"

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