Ayça Ayşin Turan'dan Umut Evirgen hamlesi! Aşkını resmen ilan etti
Alp Navruz'la ilişkisini sonlandırmasının ardından adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, sağ gösterip sol vurmuştu. Güzel oyuncunun bir süredir gizlice ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Son hamlesiyle aşkını resmen ilan etti.
Henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için göz önüne çıkmayan ikili, ilk adımı ise sosyal medyada attı. Evirgen'in Instagram'daki takibine aynı karşılığı veren Ayça Ayşin Turan, böylece de yakınlaşmayı itiraf etmiş oldu.
Yaklaşık 15 gündür flört eden Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen, Instagram'da da karşılıklı takibe başladı.
Umut Evirgen, güzellerden oluşan aşk defteriyle Türkiye'nin en çapkın isimleri arasında gösteriliyor.
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