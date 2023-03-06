Ayça Ayşin Turan’dan Umut Evirgen hamlesi! Aşkını resmen ilan etti

Henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için göz önüne çıkmayan ikili, ilk adımı ise sosyal medyada attı. Evirgen'in Instagram'daki takibine aynı karşılığı veren Ayça Ayşin Turan, böylece de yakınlaşmayı itiraf etmiş oldu.