Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...

BAŞIM BELADA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide eski bir polis memuru olan Azam Kamber ile onun yakın arkadaşı Pele'yle beraber haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurulmuş olacak. Azam'ın özel hayatı ise oldukça çalkantılı geçmektedir. Yaşamış olduğu acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Bunu yanı sıra Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapacaktır.