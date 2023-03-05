Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...
"Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beklenen gün geldi! Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Peki, Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...
"Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Keremcem ile Merih Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizide sırlarla dolu bir hikayenin içinden büyük bir aşk doğacak. Peki, Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...
BAŞIM BELADA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimlerinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapıldığı bilinmekte.
BAŞIM BELADA DİZİSİ UYARLAMA MI?
İlk bölümü 5 Mart akşamı yayınlanacak dizinin uyarlama olmadığı ve senaryosunun Hasan Burak Kayacı tarafından yazıldığı biliniyor.
BAŞIM BELADA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başım Belada dizisinin oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Dizide başrollerde Keremcem ile Merih Öztürk yer alırken, diğer rol alan oyuncular ise şöyle:
BAŞIM BELADA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide eski bir polis memuru olan Azam Kamber ile onun yakın arkadaşı Pele'yle beraber haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurulmuş olacak. Azam'ın özel hayatı ise oldukça çalkantılı geçmektedir. Yaşamış olduğu acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Bunu yanı sıra Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapacaktır.
Azam'ın yeni komşuları olan Biçer Ailesi'nin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye yollayacaktır. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelecektir. Azam büyük bir çıkmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmek zorundadır.
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