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ATV'nin yeni dizisi Başım Belada canlı izle! Başrolde Keremcem ve Merih Öztürk var! Milyonları ekrana kilitleyecek...

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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ATV’nin yeni dizisi Başım Belada canlı izle! Başrolde Keremcem ve Merih Öztürk var! Milyonları ekrana kilitleyecek...

Atv'nin yeni dizisi Başım Belada bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle şu an ATV canlı olarak yayınlanıyor. Dizide emniyetteki görevinden öfke kontrolü sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile büyük çocuklarının suikasta kurban gitmesinin ardından intikam planı yapan bir ailenin hikayesi anlatılacak.

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