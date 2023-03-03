03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
ABONE OL
Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Dizinin hayranları yeni bölümün ardından fragman için detayları merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...

"Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her Cuma günü Star TV ekranlarına gelen, son yılların en ikonik dizilerinden Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez.

Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar.

Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

YALI ÇAPKINI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA