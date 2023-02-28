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Usta oyuncu Kazım Akşar’dan acı haber! Kalp krizi geçiren Akşar hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Usta oyuncu Kazım Akşar’dan acı haber! Kalp krizi geçiren Akşar hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. 2004 yılında “Kadın İsterse” adlı dizideki Cavit rolü ile hafızalara kazınan Akşar’ın hayatını kaybetmesi sonrası Melek Baykal’dan da bir paylaşım geldi. Baykal acı haberi "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah" sözleriyle duyurdu.

2004 yılında yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği ve Hülya Avşar ile Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları "Kadın İsterse" adlı dizide çapkın Cavit rolüyle tanınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Usta oyuncu Kazım Akşar'in ölüm sebebi de merak edildi. Ünlü tiyatro sanatçısı Akşar kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

MELEK BAYKAL'I YIKAN HABER

Melek Baykal acı haberi sosyal medyadan paylaşarak "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Melek Baykal'ın paylaşımına başsağlığı mesajları geldi.

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