"Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023'te mücadeleler kıran kırana geçmeye devam ediyor. Eleme potasında yer alan isimler arasından hangisin veda edeceği merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...