Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
"Survivor kim elendi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de eleme heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Aziz, Asena, Çağla, Fatih ve Elanur yer alıyor. Programı takip edenler hangi isimin elendiğini merak ediyor. Peki, Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
"Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023'te mücadeleler kıran kırana geçmeye devam ediyor. Eleme potasında yer alan isimler arasından hangisin veda edeceği merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
28 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının nefesleri tutarak izlenen yarışma programı Survivor'da yine bir ünlüler ve gönüllüler yarışı gerçekleşti.
İki takım yarışmacıları ödül oyununda performans sergiledi. Günün ödülü ise sosisli sandviç oldu. Kadınlar yarışının kazananı ünlüler.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Ünlülerden Çağla, gönüllülerden Aziz, Fatih, Elanur ve Asena eleme potasına girmişti.
Ödül oyunu sonunda gerçekleşen ada konseyinde veda eden isim belli oluyor.
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- Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
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