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Doğukan Toköz'ün takım arkadaşından Bahar Şahin'e yakın takip! Beğeni yağmuruna tuttu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Doğukan Toköz’ün takım arkadaşından Bahar Şahin’e yakın takip! Beğeni yağmuruna tuttu

Bir dönem Dorukhan Toköz’le sansasyonel bir aşk yaşayan oyuncu Bahar Şahin, şu sıralar Toköz’le aynı takımda oynayan Eren Elmalı’nın radarına girdi. Şahin’i adım adım takip eden Elmalı, Instagram’dan Şahin’i beğeni yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz yıl uzun süreli ilişkilerini bitiren Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve oyuncu Bahar Şahin'den o gün bu gündür ses çıkmadı. Ayrılığın ardından aşk acısı çektiği söylenen güzel oyuncu, kalbini kısa bir süreliğine Oktay Çubuk'a açmıştı.




Kimileri "Onun aklı hala Dorukhan'da" dese de kimileri de "Çoktan unuttu" yorumları yapmıştı. Ancak güzel oyuncunun Çubuk'la ilişkisi başlamadan bitmişti.




YAKIN MARKAJ
Hala Trabzonspor'da top koşturan Dorukhan Toköz hayatına kimseyi almazken, takım arkadaşı Eren Elmalı, eski aşkı Bahar Şahin'i yakın markaja aldı.



Instagram hesabından Şahin'in birçok fotoğrafını beğenen Elmalı, gözünü arkadaşının eski sevgilisine dikti.




Güzel oyuncunun adım adım her yaptığı hareketi takip eden Elmalı, Bahar Şahin'e abayı yaktı.




Sosyal medyanın sıkı takipçileri konu ile ilgili "O senin yengen" yorumları yaptı.




Bir diğer soru ise bu ikilinin ilişkisi başlaması durumunda, Toköz'ün her gün beraber idman yaptığı Elmalı'ya ne tepki vereceği oldu.




SAMET DE TAKİPTE
Bu arada Bahar Şahin'in fotoğraflarını beğenenlerden birisi de Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydın oldu. O da tıpkı Eren Elmalı gibi bu beğenilerin ifşa olmasıyla Bahar Şahin'in fotoğraflarına yaptığı beğeniyi geri çekti...




'İHANET' GÖNDERMESİ
Dorukhan Toköz'den ayrılan güzel oyuncu, yaptığı; "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası!" paylaşımıyla ihanete uğradığını ima etmişti. Toköz ise konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.




'ŞAHİN' GÖZLÜ FUTBOLCULAR
Dorukhan Toköz'ün eski aşkı, takım arkadaşı Eren Elmalı'nın radarına girdi.




Toköz'ün bu duruma ne diyeceği merak konusu oldu.




Samet Akaydın da Bahar Şahin'in fotoğraflarını beğenmeye başladı.

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