Doğukan Toköz’ün takım arkadaşından Bahar Şahin’e yakın takip! Beğeni yağmuruna tuttu







SAMET DE TAKİPTE

Bu arada Bahar Şahin'in fotoğraflarını beğenenlerden birisi de Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydın oldu. O da tıpkı Eren Elmalı gibi bu beğenilerin ifşa olmasıyla Bahar Şahin'in fotoğraflarına yaptığı beğeniyi geri çekti...