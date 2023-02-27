"Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor eleme adayları belli oluyor. 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusu da merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?