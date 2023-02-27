Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
"Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorgusu da başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıran kırana mücadelesi sonucu eleme adayları da belli oluyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
"Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor eleme adayları belli oluyor. 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusu da merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının rekabeti parkurda devam ediyor. Dün oynanan oyun sonrası eleme adayı Elanur ve Fatih olmuştu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım az sonra belli olacak. Oynanan oyun sonrası kaybeden takım arasından eleme adayı da belli olacak.
Survivor dokunulmazlık kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimize ekelenecektir.
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- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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