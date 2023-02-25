İrem Derici Atakan Işıktutan'a aşkını resmen ilan etti! "Sana çok teşekkür ederim"
Yaptığı her açıklamasında yalnız olmaktan dert yanan İrem Derici geçtiğimiz haftalarda yaptığı "At gibi aşığım" açıklamasıyla yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Eski Survivor yarışmasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etti. Atakan Işıktutan ile köpeğinin fotoğrafını paylaşan popçu romantik bir paylaşıma imza attı.
İrem Derici gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırdı. Bir süredir ilişkisini kameralardan uzakta yaşayan popçu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan etti. Son dönemde yaşadığı derin üzüntü karşısında sevgilisinden büyük destek gören Derici paylaşımına da şöyle not düştü:
"Bugünlerde en büyük desteğim olduğun ve bu çocukla anlaşabilen tek insan sıfatını bileğinin hakkıyla aldığın için sana çok teşekkür ederim. Kalbin ve merhametin..."
Ünlü popçu, sevgilisiyle köpeğini bu karesini paylaşıp ilan-ı aşk etti.
BULUŞTULAR
Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'e ulaşan arama kurtarma ekipleri, küçük kızı enkazdan sağ çıkarmıştı. Enkazdan çıkarma çalışmaları sırasında Ayfer, Zeynep Bastık'ın şarkısını istemişti. Hastanede tedavisi süren Ayfer'e, ünlü şarkıcı ulaştı. Ayfer ile telefonda görüntülü konuşan ve duygusal anların yaşayan Bastık, Ayfer'e moral vermeye çalıştı.
Zeynep Bastık depremzede Ayfer için elinden geleni yapacağı söylemişti.
KENETLENME ZAMANI
Gökçe Akyıldız ve Sevda Erginci, önceki akşam Etiler'deki bir kafe çıkışında görüntülendi. Kahve içmek için çıktıklarını söyleyen ikili, "Herkes kadar keyifsiz, üzgün ve tatsızız" dedi. Deprem süreci ile ilgili konuşan ikili, "Çok zor bir süreç, setlerimiz de başlamıştı ama tekrar durdu. Çünkü ekipmanlarımız deprem bölgesine gitti. Bu arada tüylerimiz yardım gecesinde diken diken oldu. Böyle durumlarda kenetlenip kendimizi de koruyabiliyormuşuz" dediler. İkilinin morallerinin düşük olduğu gözlerinden okundu.
TEPKİ GÖSTERDİ
Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden oyuncu Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira artışına ve yağmalamaya isyan etti. Aslan paylaşımında "Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" ifadelerini kullandı.
DUYGULANDIRAN MESAJ
Depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırdı. Manço'nun afet bölgesinden yaptığı paylaşımda yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kaldığı görüldü.
Manço, karşılaştığı yazı ile hüzünlendi.
OSCARLIK KARAR
Geçtiğimiz haftalarda Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna, 95. Oscar Ödülleri Töreni'nde sahne alacak. 12 Mart'ta yapılacak törende son yıllardaki gibi yine Türk lezzetleri de sunulacak. Birçok ünlü yıldız da ortak kararla Türkiye ve Suriye'deki asrın felaketi için yardım çağrısı yapacak.
ÖMER GERÇEKLERİ FARK EDİYOR!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim", bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekranlara geliyor. Yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Kardeşlerim, bu akşam da soluksuz izlenecek.
ANLAMLI HAREKET
Depremzedelerı unutmayan Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Instagram hesabından yardım kampanyasına başlayan Özdemir, şimdiye dek 100 bin TL'yi aşkın bağış topladı. "Bana en büyük hediye deprem bölgesine yardımlarınız olur" diyerek başlayan güzel oyuncu, bu hareketiyle alkış topladı. Demet Özdemir yine yüreklere dokundu.
UYUMLU KARDEŞLER
Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim kızları Ses ve Ela'yı sosyal medya hesabından paylaştı. Uyum içinde giydirdiği çocukları binlerce beğeni aldı.
Seda Erdim paylaştığı fotoğrafa, "Ses ve Ela'yı özleyenlere gelsin" notunu düştü.
SANAT CAMİASI YASTA
Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'dan kahreden haber geldi. Bir süredir kanser ile mücadele eden Tezay, 55 yaşında hayatını kaybetti. Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden olan Tezay'ın ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu.
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