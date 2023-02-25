İrem Derici Atakan Işıktutan'a aşkını resmen ilan etti! "Sana çok teşekkür ederim"

KENETLENME ZAMANI

Gökçe Akyıldız ve Sevda Erginci, önceki akşam Etiler'deki bir kafe çıkışında görüntülendi. Kahve içmek için çıktıklarını söyleyen ikili, "Herkes kadar keyifsiz, üzgün ve tatsızız" dedi. Deprem süreci ile ilgili konuşan ikili, "Çok zor bir süreç, setlerimiz de başlamıştı ama tekrar durdu. Çünkü ekipmanlarımız deprem bölgesine gitti. Bu arada tüylerimiz yardım gecesinde diken diken oldu. Böyle durumlarda kenetlenip kendimizi de koruyabiliyormuşuz" dediler. İkilinin morallerinin düşük olduğu gözlerinden okundu.