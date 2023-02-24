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2023 Survivor Ünlüler Çağla mesleği ne? Çağla Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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2023 Survivor Ünlüler Çağla mesleği ne? Çağla Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağla Survivor kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 sezonuna yedek olarak eklenen Çağla Taşdelen ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ünlüler takımında mücadele eden Taşdelen'in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor Çağla Taşdelen kimdir? Çağla Taşdelen yaşı kaç? Survivor Çağla mesleği ne?

Survivor 2023 yarışmasına yedeklerden katılan Çağla Taşdelen merak edilen isimlerden biri oldu. Ünlüler ekibine katılan Çağla ile ilgili izleyiciler "Survivor Çağla kimdir?", "Çağla Taşdelen mesleği ne?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Genç ismin hayatına dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen Çağla Taşdelen erzak oyununda kadroya katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağla Taşdelen'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "caglatasdelen" şeklindedir.

MESLEĞİ NE?

Taşdelen'in antrenör olduğu biliniyor.

SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'ın 19 Ocak tarihli son bölümünde Murat Ceylan erzak oyununda yedek yarışmacıları anons etti. Bu isimler, Çağla Taşdelen, Nefise Karatay, Senem Genç, Ertuğ ve Fatih oldu.

Survivor'ın yayınlandığı günler:

- Pazartesi

- Salı

- Perşembe ( Geç başlıyor )

- Cumartesi

- Pazar

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