Kuruluş Osman ATV CANLI İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz canlı seyret! 116. bölüm var mı yok mu?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin hemen ardından televizyonlar normal yayın akışlarını bırakarak deprem özel yayınlarına başlamıştı. Kuruluş Osman canlı izle...