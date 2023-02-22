Kuruluş Osman ATV CANLI İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz canlı seyret! 116. bölüm var mı yok mu?
Kuruluş Osman dizisinin sevenleri yeni bölüm için gözlerini ATV ekranlarına çevirdi. Kuruluş Osman tarihimizi epik ve destansı şekilde seyircinin önüne taşımaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan diziye dair detaylar merak ediliyor. Bu akşam yayınlanması planlanan Kuruluş Osman dizisinin canlı izleme linki araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Şubat 2023 ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin hemen ardından televizyonlar normal yayın akışlarını bırakarak deprem özel yayınlarına başlamıştı. Kuruluş Osman canlı izle...
KURULUŞ OSMAN ATV CANLI İZLE
KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Kuruluş Osman dizisinin 22 Şubat Çarşamba günü atv yayın akışında 115. bölüm tekrarı yayınlanacak şekilde belirtilmiştir.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır.
Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır.
Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır.
İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir.
Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!
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- Kuruluş Osman ATV CANLI İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz canlı seyret! 116. bölüm var mı yok mu?
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